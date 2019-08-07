Прогноз погоды на 8 августа

В четверг в Выборге будет облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Днем в нашем городе ожидается +18…20 градусов, ночью +12…14. Ветер юго-западный, 1…2 м/с.



В Петербурге вероятны осадки, днем в Северной столице +18…20 градусов, ночью около +15. Ветер северо-западный, 3…4 м/с.



В Лаппеенранте грозовые дожди, температура воздуха днем до +19, ночью +13…15. Ветер юго-восточный, 1…2 м/с.



В Хельсинки возможны дожди и грозы, днем в столице Финляндии +17…19, ночью +14…15 градусов. Ветер южный, 2…3 м/с.