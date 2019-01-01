Прогноз погоды на 8 - 9 июня

В выходные дни погода будет переменчивой.

В субботу в Выборге будет малооблачно и по-прежнему жарко. Днем до +27, ночью +20. Ветер юго-западный, 2…3 м/с.

В воскресенье синоптики обещают грозовые дожди и понижение температуры воздуха до +20.

В Петербурге в субботу возможна гроза, днем +28…30, ночью +22…24. Ветер юго-западный, 3…4 м/c.

В воскресенье в Северной столице немного похолодает, вероятны осадки.

В Лаппеенранте переменная облачность, возможен дождь, днем +25…27, ночью +18…20. Ветер южный, 3…4 м/с.

В воскресенье не выше +20, грозовые дожди.

В Хельсинки возможны грозы, днем +18…20, ночью +15…17. Ветер южный, 2…3 м/c.

В воскресенье характер погоды сохранится, температура воздуха не выше +18.