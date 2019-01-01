Прогноз погоды на 6 августа

Во вторник в Выборге будет ясно, температура воздуха днем до +19, ночью +10…12 градусов. Ветер северо-западный, 2…3 м/с.

В Петербурге солнечно, днем до +18, ночью +10…12. Ветер западный, 3…4 м/с.



В Лаппеенранте +15…17, ясно. Ветер северный, 3…4 м/с.



В Хельсинки +17…18, переменная облачность, временами дождь. Ветер западный, 2…3 м/с.