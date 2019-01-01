Прогноз погоды на 5 июля

В пятницу в Выборге ожидаются дожди и похолодание. Температура воздуха днем +13…15 градусов, ночью +9…11. Ветер юго-восточный, 3…4 м/с.

В Петербурге облачно, вероятны осадки, днем не выше +15, ночью +10. Ветер юго-восточный, 5…7 м/с.



В Лаппеенранте дождь, +13…15 градусов. Ветер юго-восточный, 3…4 м/с.



В Хельсинки +11…13, временами дождь. Ветер северо-восточный, 1...2 м/с.