Прогноз погоды на 2 июля

Во вторник в Выборге ожидается переменная облачность, синоптики обещают грозовые дожди. Температура воздуха днем +17…19, ночью около +13. Ветер юго-западный, 3…4 м/с.

В Петербурге вероятны осадки, днем +16…18, ночью +13…14. Ветер западный, 5…7 м/с.



В Лаппеенранте временами дождь, днем +17…19, ночью +12…13. Ветер юго-западный, 1…2 м/с.



В Хельсинки не выше +16, кратковременные дожди. Ветер северный, 5…6 м/с.