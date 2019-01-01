Прогноз погоды на 29 - 30 июня

В субботу в Выборге будет облачно с прояснениями, вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем +17…19, ночью +13…15. Ветер западный, 4…5 м/с.

В воскресенье немного потеплеет, осадков не ожидается.



В Петербурге в субботу переменная облачность, днем +16…18, ночью около +15. Ветер северо-западный, 7…9 м/с.

В воскресенье в Северной столице малооблачно и до +20.



В Лаппеенранте в субботу +16…18, осадки маловероятны. Ветер западный, 3…5 м/с.

В воскресенье до +21.



В Хельсинки в субботу без осадков, +15…17. Ветер юго-западный, 5…7 м/с.

В воскресенье в столице Финляндии потеплеет до +20.