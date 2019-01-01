Прогноз погоды на 28 июня

28 июня в Выборге будет малооблачно. Днем +17…19, ночью около 12 градусов тепла. Ветер северный, 5…7 м/с.

В Петербурге вероятны осадки, днем не выше +18, ночью +11…13. Ветер северный, 7…9 м/с.

В Лаппеенранте переменная облачность, возможен небольшой дождь, днем +16…18, ночью +12…13. Ветер северный, 5…7 м/с.

В Хельсинки в пятницу будет солнечно, днем до +19, ночью +12…14. Ветер северный, 5…6 м/с.