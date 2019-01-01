В среду в Выборге будет малооблачно. Днем не выше +20, ночью +15…17. Ветер юго-западный, 3…4 м/с.
В Петербурге облачно с прояснениями, возможен слабый дождь, днем 18…20 градусов, ночью 15…17. Ветер северо-западный, 2…3 м/с.
В Лаппеенранте облачно, днем 18…20, ночью 14…16. Ветер юго-западный, 2…3 м/с.
В Хельсинки +13…15, пройдут дожди. Ветер юго-восточный, 3…4 м/с.
Прогноз погоды на 26 июня
В среду в Выборге будет малооблачно. Днем не выше +20, ночью +15…17. Ветер юго-западный, 3…4 м/с.
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