Прогноз погоды на 25 июля

В четверг в Выборге будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Днем ожидается +23…25 градусов, ночью +17…19. Ветер северо-восточный, 3…5 м/с.

В Петербурге дожди, днем до +22, ночью +18…20. Ветер северо-восточный, 4…5 м/с.



В Лаппеенранте +22...24, временами дождь. Ветер северо-восточный, 3…4 м/с.



В Хельсинки +19…21, солнечно. Ветер южный, 3…4 м/с.