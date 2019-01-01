Прогноз погоды на 25 - 26 мая

В выходные в Выборге немного потеплеет, но вероятность дождя сохранится.



В субботу в Выборге будет облачно с прояснениями, вероятны осадки. Днем воздух прогреется до +15, ночью +10…11. Ветер юго-западный, 4…5 м/с.

В воскресенье характер погоды сохранится.

В Петербурге в субботу переменная облачность, возможны небольшие дожди, температура воздуха днем +16…18, ночью +10…12. Ветер юго-западный, 2…3 м/c.

В воскресенье в Северной столице пасмурно, пройдут дожди.

В Лаппеенранте временами дождь, днем +13…15 градусов, ночью +8…9. Ветер южный, 4…5 м/с.

В воскресенье до +14, пасмурно, дождь.

В Хельсинки в выходные дни будет пасмурно, синоптики обещают дожди и гроз , днем не выше +11, ночью +8…9. Ветер юго-западный, 5…7 м/c.