Прогноз погоды на 23 июля

Во вторник в Выборге будет малооблачно, днем +23…25, ночью +16…18. Ветер северо-восточный, 2…3 м/с.

В Петербурге переменная облачность, днем +22…24, ночью +17…19. Ветер северный, 2…3 м/с. В Лаппеенранте +21…23, без осадков. Ветер северный, 2…3 м/с. В Хельсинки +18…20, переменная облачность. Ветер юго-восточный, 2…3 м/с.