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Сегодня, 12:58

Прогноз погоды на 23 июля

Во вторник в Выборге будет малооблачно, днем +23…25, ночью +16…18. Ветер северо-восточный, 2…3 м/с.

В Петербурге переменная облачность, днем +22…24, ночью +17…19. Ветер северный, 2…3 м/с.

В Лаппеенранте +21…23, без осадков. Ветер северный, 2…3 м/с.

В Хельсинки +18…20, переменная облачность. Ветер юго-восточный, 2…3 м/с.

Метки 23 июля 2019погодапрогноз погоды
Категории Лента Новостей