Прогноз погоды на 22 августа

В четверг в Выборге ожидается небольшая облачность, вероятны осадки. Температура воздуха днем +17…19, ночью +13…15. Ветер юго-западный, 5…6 м/с.



В Петербурге облачно с прояснениями, временами слабый дождь. Днем в Северной столице +16…18, ночью +14…15. Ветер западный, 5…7 м/с.



В Лаппеенранте переменная облачность, кратковременные дожди, днем до +19, ночью +12…14. Ветер западный, 3…4 м/с.



В Хельсинки +16…18, грозовые дожди. Ветер юго-западный, 5…7 м/с.