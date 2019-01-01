Прогноз погоды на 21 июня

В пятницу в Выборге ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +26, ночью 16…18. Ветер юго-западный, 4…5 м/с.

В Петербурге возможны грозы, днем +25…27, ночью +19…21. Ветер южный, 3…5 м/с. В Лаппеенранте малооблачно, днем +25…27, ночью +16…18. Ветер южный, 4…5 м/с. В Хельсинки без осадков, днем +15…17, ночью +13…15. Ветер юго-западный, 8…10 м/с.