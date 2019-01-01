Прогноз погоды на 20 августа

Во вторник в Выборге будет ясно, в дневные часы +18…20, ночью +15…16. Ветер юго-западный, 4…5 м/с.

В Петербурге солнечно, днем до +22, ночью +16…18. Ветер западный, 2…3 м/с. В Лаппеенранте около +20, ясно. Ночью +13…15. Ветер юго-западный, 3…5 м/с.



В Хельсинки +17…19 градусов, малооблачно. Ночью +15…17. Ветер юго-западный, 5…7 м/с.