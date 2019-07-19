В субботу в Выборге облачно с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха днем +18…20, ночью +15…17 градусов. Ветер северный, 3…4 м/с.
В воскресенье в нашем городе до +23.
В Петербурге кратковременные дожди, днем +18…20, ночью +15…16. Ветер северо-западный, 3…4 м/с.
В воскресенье в Северной столице +22.
В Лаппеенранте +18…20, возможен дождь, ночью +14…16. Ветер северо-западный, 3…4 м/с.
В воскресенье +23, без осадков.
В Хельсинки в выходные будет ясно, днем +19…21, ночью +15…17. Ветер западный, 2…3 м/с.
Прогноз погоды на 20 - 21 июля
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