Прогноз погоды на 20 - 21 июля



В субботу в Выборге облачно с прояснениями, временами дождь. Температура воздуха днем +18…20, ночью +15…17 градусов. Ветер северный, 3…4 м/с.

В воскресенье в нашем городе до +23.

В Петербурге кратковременные дожди, днем +18…20, ночью +15…16. Ветер северо-западный, 3…4 м/с.

В воскресенье в Северной столице +22.

В Лаппеенранте +18…20, возможен дождь, ночью +14…16. Ветер северо-западный, 3…4 м/с.

В воскресенье +23, без осадков.

В Хельсинки в выходные будет ясно, днем +19…21, ночью +15…17. Ветер западный, 2…3 м/с.