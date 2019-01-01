Прогноз погоды на 1 августа

1 августа в Выборге сохранится облачная погода без осадков. Температура воздуха днем +15…17, ночью 13…14. Ветер северный, 2…3 м/с.

В Петербурге +13…15, пасмурно. Ветер северный, 3…4 м/с.



В Лаппеенранте не выше +15 (+13…15), облачно. Ветер северный, 3…4 м/с.



В Хельсинки в четверг будет ясно, +16…18. Ветер южный, 2…3 м/с.