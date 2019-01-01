Прогноз погоды на 17 июля





В среду в Выборге будет облачно с прояснениями, вероятны осадки. Днем в нашем городе до +19, ночью +13…14 градусов. Ветер северо-восточный, 5…6 м/с.

В Петербурге пройдут дожди, температура воздуха на протяжении суток +15…17. Ветер северо-восточный, 5…7 м/с.

В Лаппеенранте возможны кратковременные дожди, днем +17…19, ночью +13…15 градусов. Ветер восточный, 3…4 м/с.

В Хельсинки переменная облачность, небольшой дождь, днем +16…18, ночью +13…15. Ветер восточный, 3…4 м/с.