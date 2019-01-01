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Вчера, 12:00

Прогноз погоды на 15 – 16 июня

В субботу в Выборге пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем до +17, ночью +12…14. Ветер северо-восточный, 1…2 м/с.  В воскресенье без осадков и до +21.


В Петербурге осадки, днем до +17, ночью +13…15. Ветер северо-восточный, 1…2 м/с. 
В воскресенье в Северной столице будет солнечно и потеплеет до +22.

В Лаппеенранте возможен дождь, днем +15…17, ночью +12…14. Ветер северный, 1…2 м/с. 
В воскресенье без осадков.

В Хельсинки в выходные переменная облачность, днем +16…18, ночью +13…14. Ветер западный, 3…4 м/c.             

Метки 15 июня 2019погодапрогноз погоды
Категории Лента Новостей