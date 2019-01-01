Прогноз погоды на 15 – 16 июня

В субботу в Выборге пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем до +17, ночью +12…14. Ветер северо-восточный, 1…2 м/с. В воскресенье без осадков и до +21.



В Петербурге осадки, днем до +17, ночью +13…15. Ветер северо-восточный, 1…2 м/с.

В воскресенье в Северной столице будет солнечно и потеплеет до +22.



В Лаппеенранте возможен дождь, днем +15…17, ночью +12…14. Ветер северный, 1…2 м/с.

В воскресенье без осадков.



В Хельсинки в выходные переменная облачность, днем +16…18, ночью +13…14. Ветер западный, 3…4 м/c.