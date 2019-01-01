Прогноз погоды на 13 - 14 июля

В субботу в Выборге будет облачно, возможен слабый дождь. Днем в нашем городе +13…15 градусов, ночью +11…12. Ветер северо-западный, 2…3 м/с.

В воскресенье без осадков.

В Петербурге в выходные облачно с прояснениями, сохраняется вероятность осадков, днем до +16, ночью +12…13. Ветер северо-западный, 3…4 м/с.

В Лаппеенранте в субботу кратковременные дожди, днем +12…13 градусов, ночью +10…11. Ветер северный, 1…2 м/с.

В воскресенье до +15, без осадков.

В Хельсинки в выходные переменная облачность, пройдут дожди, температура воздуха днем +15…16, ночью +13…14. Ветер южный, 1…2 м/с.