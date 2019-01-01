Профосмотр можно будет пройти в субботу

В вечернее время и по субботам в поликлиниках Ленинградской области можно будет пройти профосмотр. Это мероприятие проводится в два этапа. Вначале пациент заполняет анкету рисков, затем сдает анализы и проходит основные инструментальные обследования, после чего по выявленным факторам риска определяется необходимость направления на второй этап - для дообследования и консультаций врачей-специалистов.

Для прохождения профосмотра необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому врачу (фельдшеру), участковой медсестре или в регистратуру.