Про семью Даниловских из Глебычева снимут репортаж

Супружеская пара из Выборгского района стала "Почетной семьёй Ленинградской области".

Церемония награждения проходила в Петербурге в здании областного правительства. Её приурочили к международному празднику - Дню семьи. Ежегодное мероприятие организует правительство региона и приглашает на него семьи, которые имеют высокие достижения в спорте, науке, искусстве. В этом году были отмечены 18 семей. За заслуги в воспитании детей и сохранение семейных традиций Владимиру и Юлии Даниловских был вручен диплом "Почетная семья Ленинградской области".

Сегодня корреспонденты Медиа Группы "Наш Город" отправятся в посёлок Глебычево в гости к Владимиру и Юлии, чтобы снять репортаж. Следите за эфиром!