Приветствие губернатора Ленинградской области по случаю Дня семьи, любви и верности

Уважаемые жители Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления по случаю Дня семьи, любви и верности!

Майский указ президента России В.В. Путина поставил конкретные задачи по финансовой поддержке семей при рождении детей, обеспечению доступным жильем, современным образованием и качественной медицинской помощью.

Мы делаем все для того, чтобы эти задачи были выполнены, чтобы каждая семья чувствовала себя максимально защищенной со стороны государства, могла растить детей уверенно глядя в будущее.

Хочу искренне поблагодарить дружные, трудолюбивые ленинградские семьи – за ту любовь к родной земле, которую они прививают младшему поколению, за заботу о старших, за все то многое позитивное и доброе, что появляется в жизни благодаря любви, взаимному уважению, верности друг другу.

Желаю нашим семьям – и молодым, и прошедшим испытание временем – всегда оставаться крепкими и дружными.

Счастья и любви вам, дорогие ленинградцы!



Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко