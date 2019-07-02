В Приморске в День города устроили большой праздник

Приморск с размахом отметил День города. Ему исполнился 71 год. Хотя само поселение даже старше Выборга. Берёзовское, так когда-то назывался Приморск, существует более 750 лет.

Первое упоминание о Берёзовском в летописях относится к 1268 году. Позже он отошел Швеции и стал называться Бьёрке. Еще позже финны назвали его Койвисто. Но все эти названия можно перевести как Берёзовое.

В 1948 года город переименован в Приморск. За это время его население выросло более чем в 2 раза. Сегодня здесь живет 5,6 тысяч человек. На территории поселения работает крупнейший на Северо-западе России нефтеналивной порт.

Главная достопримечательность города – кирха святой Марии Магдалены, построенная в 1900—1904 по проекту Йозефа Стенбека. Она, кстати, стала прототипом множества финских кирх.

Но самая большая гордость Приморска – люди. Выдающихся горожан в этот день чествовали с праздничной сцены. И для горожан целый день звучала музыка и работали развлекательные программы.