Приемная по вопросам обращения с ТКО работает до 2 августа

Прием граждан по вопросам, связанным с новыми нормами работы обращения с твердыми коммунальными отходами и оплатой этой коммунальной услуги, осуществляется в Выборге с 8 июля.

На этой неделе приём пройдет в прежнем режиме: в среду, 1 августа, с 11 до 16 часов, работают специалисты АО "Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области". В четверг, 2 августа, с 11 до 15 часов прием проведут специалисты Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области. В остальные дни на вопросы граждан отвечают специалисты районной администрации.



Внимание! Прием граждан в Выборге завершается. Всем, кому необходимо передать договоры и решить иные организационные вопросы, рекомендуется обратиться в приемную в день работы регоператора.



В последующем работу продолжит АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области".

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