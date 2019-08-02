2 августа православные христиане чтут память святого пророка Божия Илии. Торжественное богослужение в престольный праздник в Свято-Ильинском храме Выборга возглавил епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. Особые молитвы в этот день верующие возносят пророку Илие. Это один из самых почитаемых святых Ветхого Завета...

