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Вчера, 17:43

Престольный праздник в Свято-Ильинском храме

2 августа православные христиане чтут память святого пророка Божия Илии. Торжественное богослужение в престольный праздник в Свято-Ильинском храме Выборга возглавил епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. Особые молитвы в этот день верующие возносят пророку Илие. Это один из самых почитаемых святых Ветхого Завета... 
 

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