Преподобного Серафима Саровского вспоминали православные верующие

В храме г. Каменногорска торжества престольного праздника возглавил епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. Ему сослужили благочинный Выборгского округа, настоятель храма Геннадий Пономарёв и духовенство Выборгской епархии. На божественной литургии молились многочисленные прихожане и паломники из других городов Выборгского района и Ленинградской области. Православный приход в Каменногорске был создан в 1993 году – верующие подали прошение митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Иоанну, которое тот удовлетворил...