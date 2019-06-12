Правительство Ленобласти пропустило три мяча от администрации Выборга

Команды правительства Ленобласти и администрации Выборга на деле показали, что значит здоровый образ жизни. Сегодня они встретились на стадионе «Авангард» в Выборге на дружеском футбольном матче.

Это уже можно считать сложившейся традицией. Год назад в канун празднования Дня Ленобласти команды уже встречались на футбольном поле. Тогда, говорят игроки, запомнилось хорошее настроение и дружеская атмосфера. Сейчас встречу приурочили ко Дню России и чествованию заслуженного Мастера спорта РФ Алексея Тумакова.

Кстати, Алексей - двукратный Паралимпийский чемпион и трехкратный чемпион Мира по футболу – возглавил выборгскую команду.

Борис Вахрушев, советник губернатора Ленобласти, первый вице-президент Межрегионального объединения федераций футбола "Северо-Запад" Мы играем, не смотря на возраст, для здоровья. А результат, не зависимо от счета, будет радовать обе команды. Потому что мы поиграли на прекрасном поле, в прекрасном городе. Футбол только помогает, сближает людей. На поле мы знакомимся.

Сергей Кузьмин, советник губернатора Ленобласти Погода отличная, организация – очень хорошая, команда соперников просто великолепная. Мы понимаем, что когда есть такое поле замечательное, жители Выборга регулярно занимаются спортом. Мы тоже занимаемся, но пока нет своей базы.

А соперники команды правительства Ленобласти действительно тренируются регулярно. Сотрудники администрации два раза в неделю играют на запасном поле Авангарда. Ставки на результат, говорят, не делали. Просто ставили задачу играть в полную силу.

Виктор Гришкин, помощник депутата по 16 округу Выборга Матч довольно тяжелый, соперники серьезные. В первом тайме нам все-таки удалось забить три нелегких гола. У нас получилась такая "плюсовая" замена. Я поменял Максима Смоляка, и тут же получил передачу. Вышел один на один и забил гол через вратаря. Это было… здорово!

Команда правительства Ленобласти все же сумела "размочить" счет. Но больше одного мяча в свои ворота выборжцы забить не позволили.