Горящую машину потушили пожарные в центре Приморска

На глазах у жителей Приморска прямо в центре города пожарные и спасатели извлекли из старенькой «девятки» водителя с травмами. А затем потушили загоревшийся автомобиль. Эти зрелищные показательные выступления были частью акции «Защити себя и своих близких. Готовность 01».

Акцией и зрелищным выступлением пожарные Выборгского района решили напомнить жителям Приморска о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. А заодно продемонстрировать действия при пожаре.

Горожане могли посмотреть оборудование и спецодежду, которые пожарные используют в работе. А детям даже позволили примерить настоящую боевую одежду пожарных и "потушить огонь" водой из настоящего пожарного ствола. Роль огня выполняли специальные мишени.

Но самой зрелищной частью акции стали "автомобильная авария и пожар", разыгранные сотрудниками пожарной охраны. По легенде, водитель получил в ДТП серьезную травму позвоночника. А дверь заклинило. Это внесло определённую специфику в "план спасения": машину пришлось вскрывать. Кстати, потом желающие могли попробовать поработать гидравличеким инструментом, которыми работали спасатели. Но претендентов опробовать двадцатикилограммовое оборудование как-то не нашлось.

Во второй части учений пожарные тушили импровизированное возгорание автомобиля. Вот тут уже огонь был самым настоящим. А шоу вышло довольно экстремальным.

Пожарная охрана напоминает, насколько опасен пал травы. А также предупреждает, что наступает пожароопасный период, и жителям Выборгского района стоит особенно внимательно отнестись к обращению с огнем на природе.