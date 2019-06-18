Пожар на Смоляном мысу поднял на ноги половину Выборга

Минувшей ночью центр Выборга заволокло дымом. Огонь бушевал на пляже Смоляного мыса. А ветер быстро разносил едкий дым по окрестностям.

Первыми последствия ощутили жители Южного вала, в их распахнутые окна этой жаркой летней ночью, дым пожара заходил беспрепятственно. Запах гари стоял и на Крепосной, да и практически по всей исторической части Выборга.

Огнем можно было полюбоваться и прямо не отходя от Выборгского замка. Но из-за ремонта проезд от Петровской площади был временно перекрыт, потому попасть ближе и выяснить что происходит, недоумевающие горожане не могли.

В близи все оказалось еще живописнее. И больше походило на странный языческий ритуал, так как пламя сосредоточилось вокруг деревянной фигуры, установленной на городском пляже. Огонь, дым, деревянный идол и не души вокруг.

Горела куча мусора на береговой линии рядом с городским пляжем. Не смотря на близость к местным ресторанам, тушить огонь на смоляном мысу, явно никто не собирался. А дым, тем временем, продолжал отравлять ночь жителям центра.

"Дома спать невозможно. Запах гари идет в окно. Страдают дети. - возмущались ночные прохожие."

В местном ресторане, куда наш корреспондент отправился на поиски огнетушителя, сотрудники пояснили, что беспокоиться не о чем, таким образом здесь избавляются от мусора, угощая выборжан и гостей города едким дымом. Сколько людей проснулись на утро с больной головой можно только гадать. А вот причины возгорания оперативникам предстоит выяснить точно, по факту сличившегося ведется проверка.

Наша редакция вместе с отделом МЧС города Выборга, призывает всех быть осторожнее с огнем, особено в жаркий летний период. Берегите себя и близких.