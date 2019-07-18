Поздравляем сотрудников Госпожнадзора с профессиональным праздником!

Инспекторы Госпожнадзора отмечают профессиональный праздник на боевом посту. Сегодня исполнилось 92 года со дня образования Государственного пожарного надзора МЧС России. 18 июля было подписано соответствующее положение, которое впервые на законодательном уровне закрепило основополагающие функции органа. И сегодня главной задачей остается обеспечение пожарной безопасности в стране...





