Поздравляем кораблестроителей с профессиональным праздником!

День кораблестроителя в России отмечается 29 июня.

Профессиональный праздник был учрежден правительством совсем недавно, в 2017 году. Дата выбрана не случайно: 29 июня 1667 года по указу царя Алексея Михайловича на государственные средства был заложен фрегат "Орел" - первый русский военный корабль. Так началась история отечественного кораблестроения.

Отметят праздник и наши земляки: в Выборге находится одно из ведущих предприятий гражданского судостроения России - Выборгский судостроительный завод. Производственные возможности предприятия позволяют сегодня выполнять заказы практически любой сложности.

С праздником вас, дорогие корабелы!