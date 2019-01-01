Поздравление губернатора Ленобласти по случаю Дня Военно-Морского Флота

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю военных моряков, несущих службу в нашем регионе, а также ветеранов ВМФ с Днём Военно-Морского флота!

В истории нашего региона немало замечательных страниц, связанных с рождением и становлением российского флота, с героическими подвигами моряков-балтийцев и моряков Ладожской флотилии в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня мы гордимся их наследниками, достойно продолжающими дело отцов, дедов и прадедов, несущими овеянный ратной славой Андреевский флаг.

От лица ленинградцев горячо приветствую по случаю праздника ветеранов и весь личный состав Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота России, желаю мира, добра и благополучия!

Пусть и впредь наш Военно-Морской Флот надежно стоит на страже интересов России, обеспечивая покой и безопасность всех её граждан.



С праздником!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко