Поздравление губернатора Ленинградской области с Днём основания Санкт-Петербурга

Уважаемые петербуржцы! От лица жителей Ленинградской области сердечно поздравляю вас с Днём города – Днём основания Санкт-Петербурга!

Общая история и тысячи незримых, но очень прочных человеческих связей роднят два наших субъекта Российской Федерации.

И потому день рождения северной столицы – это, конечно же, наш общий праздник.

Мы разделяем с петербуржцами радость от успехов в развитии города, вместе стремимся решать общие проблемы, выстраиваем конструктивное сотрудничество в экономике, культуре, образовании, в сфере развития инфраструктуры и транспорта, в экологии.



Мы видим, как меняется Санкт-Петербург, становясь городом современным, инновационным и сохраняя одновременно свой уникальный исторический облик.



Не сомневаюсь, что в будущем наше сотрудничество будет только развиваться, принося пользу и петербуржцам, и ленинградцам.



Желаю Санкт-Петербургу новых замечательных достижений, а всем жителям нашего любимого города на Неве – счастья, добра и благополучия!



Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко