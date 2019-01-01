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Сегодня, 12:53

Поздравление губернатора Ленинградской области с Днём основания Санкт-Петербурга

Уважаемые петербуржцы! От лица жителей Ленинградской области сердечно поздравляю вас с Днём города – Днём основания Санкт-Петербурга!

Общая история и тысячи незримых, но очень прочных человеческих связей роднят два наших субъекта Российской Федерации.
И потому день рождения северной столицы – это, конечно же, наш общий праздник.
Мы разделяем с петербуржцами радость от успехов в развитии города, вместе стремимся решать общие проблемы, выстраиваем конструктивное сотрудничество в экономике, культуре, образовании, в сфере развития инфраструктуры и транспорта, в экологии. 

Мы видим, как меняется Санкт-Петербург, становясь городом современным, инновационным и сохраняя одновременно свой уникальный исторический облик.

Не сомневаюсь, что в будущем наше сотрудничество будет только развиваться, принося пользу и петербуржцам, и ленинградцам.

Желаю Санкт-Петербургу новых замечательных достижений, а всем жителям нашего любимого города на Неве – счастья, добра и благополучия! 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

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