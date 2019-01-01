Поздравление губернатора Ленинградской области по случаю Дня строителя

Уважаемые работники строительной отрасли Ленинградской области! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя!

Строительный комплекс вносит большой вклад в копилку экономических достижений нашего региона. Ленинградская область уверенно входит в число лидеров по объемам вводимого жилья, у нас идет большое промышленное строительство, реализуется масштабная программа возведения новых и реконструкции имеющихся объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта.

За миллионами квадратных метров новостроек, десятками новых производств, а также детских садов, школ, ФАПов и спорткомплексов стоит огромный труд работников строительной отрасли – архитекторов, проектировщиков, прорабов и рядовых строителей. Всем им мы говорим сегодня "спасибо" за неравнодушное отношение к будущему Ленинградской области и постоянное стремление к совершенству в избранном деле.

Перед строителями стоят сейчас непростые задачи: меняется законодательство, повышаются требования к качеству и срокам выполнения работ, внедряются более совершенные технологии и материалы.

Не сомневаюсь, что ленинградские строители и в дальнейшем будут демонстрировать высокий профессионализм, отвечая на требования времени хорошей, результативной работой, ориентированной на нужды жителей нашего региона.

Желаю всем труженикам строительной отрасли новых достижений, счастья, добра и благополучия!



С праздником!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко