Поздравление губернатора Ленинградской области по случаю Дня молодёжи

Дорогие друзья! Искренне поздравляю всех молодых ленинградцев с праздником – Днём молодёжи!

В нашем регионе растёт замечательное поколение творческих, целеустремлённых людей, искренне любящих родную землю, стремящихся уже сегодня участвовать в её развитии и преобразовании.

Ленинградская молодёжь учится и работает, стремясь овладеть самыми востребованными профессиями, она дружит со спортом, исповедует здоровый образ жизни, познает мир, путешествует, смело строит своё настоящее, решительно берясь за новые дела и перспективные проекты.



Правительство Ленинградской области видит одной из важнейших задач поддержку молодёжи. Мы должны обеспечить нашим юношам и девушкам доступ к самому лучшему образованию, дать возможность трудиться и самосовершенствоваться, иметь достойный выбор профессий и комфортную, современную среду проживания.

Мы работаем для молодёжи и вместе с ней, активно вовлекая её в программы, способные обеспечить молодым карьерный рост, а предприятиям и органам власти региона – сильный, подготовленный кадровый резерв.

Хочу искренне поблагодарить молодых ленинградцев за их неравнодушие и горячее стремление сообща трудиться во имя будущего нашей области.

Желаю достичь всех позитивных целей, которые вы ставите перед собой!

И пусть во всех добрых делах и начинаниях вам помогают знания, талант и молодой задор! С праздником!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко