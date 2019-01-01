Поздравление губернатора Ленинградской области по случаю Дня России

Уважаемые жители Ленинградской области! Примите искренние поздравления с Днём России – особой датой в календаре, когда каждый гражданин и патриот нашей страны отдаёт ей дань огромного уважения.

Мы гордимся Россией, её историей, наполненной великими делами замечательных предков.

Сообща мы трудимся над тем, чтобы и сегодня, и в будущем наша Родина была сильной, великой державой, страной возможностей, страной инноваций, страной современных, работающих на людей решений во всем – в экономике и социальной сфере, в науке и образовании, в культуре и спорте.

Вместе со всей Россией развивается, меняется к лучшему, демонстрирует весомые успехи Ленинградская область. Ее достижения – вклад в общую копилку успехов страны. И этими достижениями область обязана вам – всем своим жителям.

Примите слова благодарности за вдохновенный труд, за всё, что вы делаете – для страны, для региона, для близких и дорогих вам людей.

И пусть усилиями каждого из нас наша любимая Россия продолжает развиваться и укрепляться, уверенно глядя в грядущее.

В этот праздничный день примите самые добрые пожелания счастья, мира, добра и благополучия!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко