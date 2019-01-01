  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента Новостей
Вчера, 7:19

Поздравление губернатора Ленинградской области по случаю Дня России

Уважаемые жители Ленинградской области! Примите искренние поздравления с Днём России – особой датой в календаре, когда каждый гражданин и патриот нашей страны отдаёт ей дань огромного уважения. 

Мы гордимся Россией, её историей, наполненной великими делами замечательных предков. 
Сообща мы трудимся над тем, чтобы и сегодня, и в будущем наша Родина была сильной, великой державой, страной возможностей, страной инноваций, страной современных, работающих на людей решений во всем – в экономике и социальной сфере, в науке и образовании, в культуре и спорте.
Вместе со всей Россией развивается, меняется к лучшему, демонстрирует весомые успехи Ленинградская область. Ее достижения – вклад в общую копилку успехов страны. И этими достижениями область обязана вам – всем своим жителям.
Примите слова благодарности за вдохновенный труд, за всё, что вы делаете – для страны, для региона, для близких и дорогих вам людей. 
И пусть усилиями каждого из нас наша любимая Россия продолжает развиваться и укрепляться, уверенно глядя в грядущее.
В этот праздничный день примите самые добрые пожелания счастья, мира, добра и благополучия!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Метки александр дрозденкогубернатордень россиипоздравление
Категории Лента Новостей