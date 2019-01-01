Поздравление губернатора Александра Дрозденко по случаю дня образования Ленинградской области

Дорогие друзья! Искренне поздравляю всех жителей региона с Днём образования Ленинградской области!

Мы гордимся результатами, которых нам всем вместе удалось достичь за этот, 92-й по счёту год в новейшей истории нашего субъекта Российской Федерации.

И в экономике, и в социальной сфере мы добились многого. И, самое главное, заложили очень прочный фундамент для дальнейшего развития.

Инвестиционные соглашения с крупнейшими компаниями открывают перед областью горизонты планирования не на годы – на десятилетия вперёд.

Экономические достижения мы конвертируем в конкретные шаги по улучшению жизни людей.

Строительство инновационных образовательных учреждений, настоящих центров знаний и профессиональной подготовки XXI века, улучшение качества дорог, транспорта, коммунальной инфраструктуры, медицинской помощи, инвестиции в спорт, культуру, комфортную среду в городах и на селе, всё это – задачи, которыми мы занимаемся системно, последовательно, имея для этого твёрдую бюджетную базу.

Одновременно реализация Социального кодекса, признанного лучшей практикой, в том числе и на международном уровне, позволяет нам эффективно оказывать помощь со стороны государства тем, кто в ней нуждается.

Наша область подтверждает репутацию не только ведущего транспортного, логистического центра, но и места, привлекательного для туристов. К её хорошо известным жемчужинам каждый год добавляются новые, не менее яркие, и, наряду с проторенными туристическими тропами, здесь появляются уникальные современные маршруты.

Пользуясь случаем, хочу поприветствовать гостей Ленинградской области, присутствующих в эти дни на наших праздничных мероприятиях.

Уверен, они смогут по достоинству оценить и масштаб сделанного в регионе, и радушие, теплоту, сердечность его жителей.

Обращаясь к ленинградцам, хотел бы высказать огромную благодарность за труд, за желание каждый день и каждый час преображать мир вокруг, творить и созидать!

Слова особой признательности – ветеранам, тем, кто отдал региону долгие годы.

Спасибо всем жителям за неравнодушное отношение к настоящему и будущему нашей любимой Ленинградской области!

С праздником!



Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко