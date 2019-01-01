Появилась надежда, что дом в Рыбном переулке достроят

Один из выборгских "долгостроев" включён в программу достройки проблемных объектов.

Информацию о федеральном финансировании подтвердил в телефонном разговоре с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко вице-премьер Виталий Мутко. Из расположенных в Выборге объектов в "дорожную карту" на данный момент попал только один – недостроенный дом на углу проспекта Ленина и Рыбного переулка. Под контролем правительства региона и другие, строительство которых значительно отстаёт от графика. В Выборге это дом № 10 на улице Садовой, жилой комплекс "Брусника" возле Южного рынка и ЖСК "Замок Скандинавии" на улице Лесопильной. На этой неделе губернатор Дрозденко согласует детали программы с федеральным правительством. Ленинградская область рассчитывает получить не менее 2 млрд рублей. Столько же регион планирует выделить из собственного бюджета.