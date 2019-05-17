Депутаты приглашают за грибами в посаженный ими лес

14 тысяч молоденьких елей высадили накануне под выборгом юннаты, депутаты и лесники. Специалисты говорят, через 20 лет на этом месте вырастет хороший грибной лес.

Квартал 93, как он официально числится в реестрах лесничества, в 2018-2019 году попал под сплошную санитарную рубку. На этом настаивали лесопатологи. Вырубить пришлось 8 гектаров леса. Сейчас их засаживают сеянцами ели, выращенными в Лужском посевном центре. Растения с закрытой корневой системой, потому приживутся почти все.

Татьяна Третьяк, депутат города Выборга

Не думала, что получу такое удовольствие. Как оказалось, все просто: копаешь, опускаешь, притаптываешь. Но когда кто-то идет по твоему рядку, ты уже к саженцу относишься, как к своему детенышу: "Осторожно! Там же посажено дерево!" Специалисты сказали, что лет через 20 здесь будет шикарный ельник! А в ельнике растут боровики. Так что, через 20 лет приглашаю сюда за боровиками.

Через 20 лет пригласить сюда на прогулку родителей и будущих детей собирается и Валерия Уварова. Шестиклассница недавно стала посещать школу лесничества на станции юных натуралистов. Она пришла с новым набором. Но, говорит директор станции Лариса Соловьева, многие ребята уже очень увлечены работой и, возможно, выберут для себя профессию лесника. На станции есть свой питомник, где сейчас растят саженцы сосны.

Лариса Соловьева, директор выборгской станции юннатов У проекта "Школа лесничества" большая социальная значимость в плане лесовосстановления, охраны природы, в том числе, и в качествен ранней профориентации.

Перед посадкой лесники провели мастер-класс по посадке саженцев, а всех участников акции поделили на бригады: один ребенок и один взрослый. Дети с удовольствием участвовали в посадке леса.