Порядка 1 млрд рублей Леноблводоканал намерен вложить в ремонт и модернизацию объектов и сетей в Выборгском районе

В 47 регионе улучшают качество питьевой воды. Леноблводоканал представил в правительстве планы по модернизации сетей и очистных сооружений. Подготовлено техническое задание на разработку инвестиционной программы для Выборгского района. В планах - замена и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и строительство новых очистных сооружений. Как прокомментировали в правительстве региона, все эти меры помогут существенно улучшить экологическую ситуацию в регионе.