Выборжец отремонтировал дорогу в своём дворе полимером

Бетономешалка, виброплита и двое рабочих – все, что необходимо для ямочного ремонта дороги с помощью полимербетона. Стоит полимербетон в разы дешевле асфальта, а гарантия на него – 10-15 лет.

Инновационным полимером в Выборге отремонтировали проезд в районе ул.Большая каменная, 9. А ремонт сделал житель этого же дома Максим Лобенко. И сделал его на собственные деньги.

Максим Лобенко, житель Выборга Этот участок каждые полгода ремонтируют, но он все время разбивается. Я здесь живу, езжу по этой дороге. И ямы, конечно, доставляет неудобства. Да и соседи жалуются. А так как моя работа связана с инновационными технологиями полимерных вяжущих материалов многоцелевого использования, я решил выступить с такой инициативой: заделать ямы.

Максим обратился со своей идеей в общественную приемную своего округа. Руководитель приемной Александр Михайлов, конечно, инициативу поддержал: обратился за консультацией в администрацию, получил одобрение. И не просто одобрение.

Чтобы было понятнее: полимерный вяжущий материал - это однокомпонентное связующее, которое затвердевает при взаимодействии с кислородом и связывает любые сыпучие материалы: гальку, гравий, песок, щебень, отсев. Разработаны технологии в Ивановской области. Производится полимер на российском заводе.

Ямочный ремонт на Большой Каменной имеет шансы продержаться лет 10-15, говорит Дмитрий. К тому же технология нетрудоемкая, неэнергозатратная, в финансовом плане в разы дешевле асфальта.