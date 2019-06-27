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Вчера, 16:27

Выборжец отремонтировал дорогу в своём дворе полимером

Бетономешалка, виброплита и двое рабочих – все, что необходимо для ямочного ремонта дороги с помощью полимербетона. Стоит полимербетон в разы дешевле асфальта, а гарантия на него – 10-15 лет.

Выборжец отремонтировал дорогу полимером за свой счет

Инновационным полимером в Выборге отремонтировали проезд в районе ул.Большая каменная, 9. А ремонт сделал житель этого же дома Максим Лобенко. И сделал его на собственные деньги.

Максим Лобенко, житель Выборга

Этот участок каждые полгода ремонтируют,  но он все время разбивается. Я здесь живу, езжу по этой дороге. И ямы, конечно, доставляет неудобства. Да и соседи жалуются. А так как моя работа связана с инновационными технологиями полимерных вяжущих материалов многоцелевого использования, я решил выступить с такой инициативой: заделать ямы.

Максим обратился со своей идеей в общественную приемную своего округа. Руководитель приемной Александр Михайлов, конечно, инициативу поддержал: обратился за консультацией в администрацию, получил одобрение. И не просто одобрение.

Выборжец отремонтировал дорогу полимером за свой счет

Чтобы было понятнее: полимерный вяжущий материал - это однокомпонентное связующее, которое затвердевает при взаимодействии с кислородом и связывает любые сыпучие материалы: гальку, гравий, песок, щебень, отсев. Разработаны технологии в Ивановской области. Производится полимер на российском заводе.

Выборжец отремонтировал дорогу полимером за свой счет

Ямочный ремонт на Большой Каменной имеет шансы продержаться лет 10-15, говорит Дмитрий. К тому же технология нетрудоемкая, неэнергозатратная, в финансовом плане в разы дешевле асфальта.

Александр Михайлов, руководитель общественной приемной 18 округа

Это первый случай, когда житель обратился с инициативой заделать ямы за счет своих средств и доступных ему технологий.  Первый случай и, возможно уникальный. Но это очень интересное и перспективное предложение, которое мы просто не могли не поддержать. Надеюсь, данный материал себя зарекомендует и в последующем будет взят на вооружение при проведении ямочного ремонта по всему городу. 

Александр Михайлов руководитель общественной приемной 18 округа 

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