Подведены итоги волейбольного турнира памяти М. Острунского

В минувшие выходные на стадионе "Авангард" прошел XXIX турнир по волейболу, посвященный памяти Михаила Острунского. В соревнованиях, которые проходили в течение двух дней, приняли участие 32 мужские и женские команды, а также 16 смешанных команд из Выборга и района, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - всего почти 500 человек.



Среди женских команд (16 лет и старше) первое место заняла выборгская команда RUSH, второе – "Эдельвейс" из Санкт-Петербурга), третье – "Авангард" из Выборга.

Женщины от 40 лет и старше: первое место - у команды "Прима" (г. Приморск), второе занял "Винтаж" (г. Выборг), третье – у "Точки Тюнинга" (г. Санкт-Петербург).

Среди мужских команд (от 16 и старше) первое место заняла команда Аmsterdam (г. Выборг), второе – "Президент Консалт" (г. Санкт-Петербург), третье – "Барсы" (г. Санкт-Петербург).



Среди мужчин 45 лет и старше: первое место - у команды "Искра" (г. Санкт-Петербург), второе – у "Ветеранов Благодатной" (г. Санкт-Петербург), третье досталось команде "Фантом" (г. Выборг).