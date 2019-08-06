Подиум «24 часа Ле-Мана» показали выборжцы на праздновании Дня Ленобласти

Делегация Выборгского района отличилась на праздновании Дня Ленобласти. В этом году в колонне выборжцев ехали настоящие боевые гоночные болиды. Российский спортпрототип BR01, который принес подиум отечественной команде SMP Racing, пилотировал гонщик Виталий Петров.

Празднование 92-й годовщины со дня образования Ленинградской области по традиции началось с парадного шествия делегаций всех районов региона и приветственных слов губернатора Александра Дрозденко. Достижения муниципалитетов, как правило, делегации демонстрируют самодеятельными номерами. В этом году все представляли ЗОЖ и спортивные успехи. Выборгский район представил достижение фактически мирового масштаба: сконструированный и построенный в России спортпрототип BR01, на котором выборгский гонщик Виталий Петров в составе экипажа российской команды SMP Racing в этом году завоевал третье место в одной из самый престижных гоночных серий мира.

Виталий Петров, гонщик команды SMP Racing Выборг был признан городом автоспорта. И мы сказали: "А почему бы машины не привезти?". BR, который приехал в Бокситогорск, как раз оказался, можно сказать, неподалеку. В Москве. И был на ходу. Привезли также "маленькую" Формулу, и устроили такой вот праздник. Ощущения нереальные. Любой выезд машины – большая ответственность и переживание. И когда пошел обратный отсчет, команда "поехали", я испытал ощущения, как на старте гонки или даже на подиуме.

Виталий рассказал, что хотели именно создать имитацию подиума в Ле-Мане, где его экипаж занял третье место. И это удалось: был красивый шумный выезд, дым из-под колес, были флаги, кубок, шампанское и рев моторов.

Виталий Петров, гонщик команды SMP Racing Администрация Выборга потратила немало сил на подготовку такого представления. Ко мне подходили жители Бокситогорска и говорили "большое спасибо", что впервые в жизни увидели прототип. Оказались, что многие смотрят мои гонки, многие смотрят Формулу, но никогда не притрагивались к настоящей боевой технике, которая выступала на международной арене. Поэтому говорили "спасибо" за праздник, за то, что мы привезли BR в город.

Следующим летом празднование Дня Ленобласти пройдет во Всеволожск. Посмотрим, чем Выборг удивит область через год.