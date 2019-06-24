Подготовка к выборам началась

Выборгский район начал подготовку к муниципальным выборам. Они пройдут в Единый день голосования - 8 сентября. На данный момент в муниципалитете насчитывается 46 одномандатных и многомандатных избирательных округов. В общей сложности в органы местного самоуправления будут избираться 155 депутатов от городских и сельских поселений Выборгского района...

