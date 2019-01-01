Подъезд к роднику и парковку возле него благоустроят

В ближайшее время новый асфальт положат на улицах Михайловской, Октябрьской и Уральской.

Подрядчик исполняет работы в рамках муниципального контракта. Сейчас идет подготовительный этап, снимают старое покрытие... Между тем, проходят конкурсные процедуры ещё по нескольким объектам. Запланирован ремонт дорожного полотна на улицах Весенний поток и Западной. Но это произойдет лишь осенью.

Кроме того, продолжается ямочный ремонт. Уже приведены в порядок ул. Некрасова и периметр Вокзальной площади. Подрядчикам предстоит "залатать" ямы на Большой Каменной, Южном Валу, на мосту через бухту Радуга, а также благоустроить территорию парковки у родника и съезд к нему со Светогорского шоссе.