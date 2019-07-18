Поддержи фестиваль русской и финской культуры «Кукушка»!

На платформе planeta.ru продолжается сбор средств на проведение традиционного и полюбившегося многим по обе стороны границы фестиваля русской и финской культуры "Кукушка". К сожалению, в этом году проект не получил государственного финансирования: его не оказалось в списке победителей фонда президентских грантов. И, тем не менее, организаторы решили во что бы то ни стало провести фестиваль.



