Под Выборгом фура со щебнем опрокинулась, зацепив легковушку 

Два человека пострадали в ДТП на дороге Молодежное - Верхне-Черкасово. Авария произошла 11 августа в 13:30 на 42 км трассы. Водитель грузовой "Вольво", гружёной щебнем, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где фура упала на бок, зацепив при этом "Ниссан". Как рассказали в Выборгском отделе ГИБДД, в результате аварии травмы получили водитель грузовика и пассажир легковушки. Пострадавшие были госпитализированы.