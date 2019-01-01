Почта России не возьмёт денег за отправку посылки в Иркутскую область

К бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются следующие вложения:
- средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.);
- моющие и дезинфицирующие средства;
- постельное белье;
- одежда и обувь;
- полотенца, подушки, одеяла;
- нескоропортящиеся продукты питания;
- мобильные телефоны.
Важно: к отправке принимаются только новые вещи!
Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления: Иркутское отделение Российского Красного Креста.
664005, Иркутская область, г. Иркутск, 2-я Железнодорожная улица, 9А. На посылке необходимо указать: "Гуманитарная помощь" и надёжно упаковать. Отправителю будет выдан чек, подтверждающий отправку, с указанием номера отслеживания, по которому на сайте Почты России или в мобильном приложении можно будет отследить доставку гуманитарного груза.
Источник: пресс-служба Почты России