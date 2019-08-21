Колодец на Гагарина, 67 "закрывают" на ремонт

Почистить и отремонтировать колодец попросили жители дома 67 по ул.Гагарина и ближайших домов. За помощью они обратились в приемную округа.

Опыт в организации подобных работ у общественной приемной уже есть. Недавно завершилась реконструкция колодца на Гагарина, 20. Его почистили, восстановили стенки, демонтировали оголовок колодца и установили новый.

Компанию, которая выполняла эти работы, пригласили выполнить ремонт и колодца на Гагарина, 67.

Виктор Гришкин, руководитель общественной приемной 16 округа Тут работ намного больше. Надо менять кольца, делать демонтаж верхней части колодца. Планируем, что к концу месяца работы уже начнутся. Колодец будет фактически новым.

Перед началом работ руководитель общественной приемной провел собрание с жильцами, разъяснил ситуацию с колодцем, рассказал, какие работы будут выполнены, что получится в результате.