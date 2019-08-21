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Сегодня, 13:06

Колодец на Гагарина, 67 "закрывают" на ремонт

Почистить и отремонтировать колодец попросили жители дома 67 по ул.Гагарина и ближайших домов. За помощью они обратились в приемную округа.

Колодец на Гагарина 67 в Выборге

Опыт в организации подобных работ у общественной приемной уже есть. Недавно завершилась реконструкция колодца на Гагарина, 20. Его почистили, восстановили стенки, демонтировали оголовок колодца и установили новый.

Отремонтированный колодец на Гагарина, 20

Компанию, которая выполняла эти работы, пригласили выполнить ремонт и колодца на Гагарина, 67.

Колодец на Гагарина 67 в Выборге

Виктор Гришкин, руководитель общественной приемной 16 округа

Тут работ намного больше. Надо менять кольца, делать демонтаж верхней части колодца. Планируем, что к концу месяца работы уже начнутся. Колодец будет фактически новым.

Колодец на Гагарина 67 в Выборге

Перед началом работ руководитель общественной приемной провел собрание с жильцами, разъяснил ситуацию с колодцем, рассказал, какие работы будут выполнены, что получится в результате.

Колодец на Гагарина 67 в Выборге

Виктор Гришкин, руководитель общественной приемной 16 округа

Все обсудили с жителями. Они согласились с нашими предложениями, поддержали нас. Будем запускать работы. Хочу выразить огромную благодарность жителям за активность. Мы всегда прислушиваемся к их мнению и стараемся во всех ситуациях помочь.

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