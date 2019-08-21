Колодец на Гагарина, 67 "закрывают" на ремонт

Опыт в организации подобных работ у общественной приемной уже есть. Недавно завершилась реконструкция колодца на Гагарина, 20. Его почистили, восстановили стенки, демонтировали оголовок колодца и установили новый.
Компанию, которая выполняла эти работы, пригласили выполнить ремонт и колодца на Гагарина, 67.
Виктор Гришкин, руководитель общественной приемной 16 округа
Тут работ намного больше. Надо менять кольца, делать демонтаж верхней части колодца. Планируем, что к концу месяца работы уже начнутся. Колодец будет фактически новым.
Перед началом работ руководитель общественной приемной провел собрание с жильцами, разъяснил ситуацию с колодцем, рассказал, какие работы будут выполнены, что получится в результате.
Виктор Гришкин, руководитель общественной приемной 16 округа
Все обсудили с жителями. Они согласились с нашими предложениями, поддержали нас. Будем запускать работы. Хочу выразить огромную благодарность жителям за активность. Мы всегда прислушиваемся к их мнению и стараемся во всех ситуациях помочь.