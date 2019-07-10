Почему в Выборге снизилась рождаемость

665 младенцев появилось на свет в Выборгском родильном доме за первое полугодие. Медики отмечают снижение рождаемости: в аналогичный период прошлого года родилось на 18 детей больше. И, по мнению главврача, в ближайшие годы прироста ждать не стоит...

